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Видео: Ашкенази и Галант отказались сидеть в одной студии 27.02 08:53   MIGnews.com

Видео: Ашкенази и Галант отказались сидеть в одной студии

Генералы в отставке Габи Ашкенази Йоав Галант отказались сидеть в одной студии в ходе трансляции вечернего шоу 12-го канала израильского ТВ.

Причиной являются обвинения в адрес Ашкенази  в рамках дела Харпаза и требование со стороны Ликуда опубликовать записи разговоров Ашкенази с Авихаем Мандельблиттом.

Ашкенази, перед тем как в студию явился Галант, поднялся и покинул шоу.



Ведущий программы, Одед Бен-Ами, спросил Галанта, усевшегося на стул, на котором за минуту до этого сидел Ашкенази: “Как получается так, что вы не согласны сидеть вместе в студии? Еще немного, и вам вместе придется сидеть в Кнессете. Даже 12-й канал не может посадить вас вместе?”

Галант сухо ответил: “Давайте признаем, что 12-й канал - не самый большой объединитель народа. Давайте займемся более важными вопросами”.


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