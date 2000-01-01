27.02 08:33 MIGnews.com

Репатриантка: Сара Нетаниягу каталась по полу в истерике

Поделиться

Все по теме

Комментарии





К супруге главы правительства Саре Нетаниягу подан очередной иск от домработницы.Домработница, 56-летняя репатриантка из Франции, мать пяти детей и бабушка семи внуков обвиняет Сару в дурном обращении и причинении ущерба доброму имени.Истица требует с Сары 650 тысяч шекелей компенсации. Репатриантка проработала в резиденции премьер-министра пять месяцев - до ноября 2019 года.К иску приложены дневники репатриантки, в которых она фиксировала пережитое за день. Среди прочего публикуются следующие описания: “Довольно, я хочу умереть, проблема в том, что у меня нет выбора. Невозможно каждый день жить рядом с психопатом”, “У меня был безумный день. С утра она на меня орала. Даже глава правительства просил ее прекратить. Она была в трансе, каталась по полу, вопила как безумная, и говорит, что все - из-за меня”, "Наш глава правительства. Она угрожает мне каждую минуту, говорит. что подаст иск на меня, что я пытаюсь вбить клин между нею и главой правительства”.