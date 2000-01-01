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Репатриантка: Сара Нетаниягу каталась по полу в истерике 27.02 08:33   MIGnews.com

Репатриантка: Сара Нетаниягу каталась по полу в истерике

К супруге главы правительства Саре Нетаниягу подан очередной иск от домработницы.

Домработница, 56-летняя репатриантка из Франции, мать пяти детей и бабушка семи внуков обвиняет Сару в дурном обращении и причинении ущерба доброму имени.

Истица требует с Сары 650 тысяч шекелей компенсации. Репатриантка  проработала в резиденции премьер-министра пять месяцев - до ноября 2019 года.

К иску приложены дневники репатриантки, в которых она фиксировала пережитое за день. Среди прочего публикуются следующие описания: “Довольно, я хочу умереть, проблема в том, что у меня нет выбора. Невозможно каждый день жить рядом с психопатом”, “У меня был безумный день. С утра она на меня орала. Даже глава правительства просил ее прекратить. Она была в трансе, каталась по полу, вопила как безумная, и говорит, что все - из-за меня”, "Наш глава правительства. Она угрожает мне каждую минуту, говорит. что подаст иск на меня, что я пытаюсь вбить клин между нею и главой правительства”.


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