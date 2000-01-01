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Самолет с миллиардом шекелей наличными задержан в Европе 27.02 07:15   MIGnews.com

Самолет с миллиардом шекелей наличными задержан в Европе

Израильские СМИ сообщают о необычной истории, произошедшей в одном из европейских государств.

Самолет, направлявшийся в Израиль с с миллиардом шекелей наличными на борту задержан из-за конфликта между министерством обороны и министерством финансов.

На борту самолета находятся наличные банкноты, отпечатанные по заказу Израиля в одном из европейских государств. 

Профсоюз работников министерства обороны утверждает, что министерство финансов нарушает права его членов, и в связи с этим потребовал запретить вылет самолета.

На настоящий момент неясно, какие именно права членов профсоюза были нарушены, и каким образом профсоюзу удалось задержать вылет из иностранного государства.

Профсоюз работников министерства обороны заявил, что подобный шаг является только “первой санкцией” и будут предприняты “другие экстремальные шаги”.


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