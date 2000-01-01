27.02 07:01 MIGnews.com

Рекомендации не летать за рубеж могут действовать до 2021 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Представители израильских авиакомпаний шокированы предупреждением министерства здравоохранения об опасности полетов по любым направлениям в связи с распространением коронавируса.Представители авиакомпаний заявили корреспонденту 12-го канала израильского ТВ: “Это - драматическое решение о принятии которого нас никто не предупредил. Сразу ясно, что речь идет о новом, тяжелейшем ударе по всей индустрии”.Представители авиакомпаний заявили, что “совершенно потрясены” новыми директивами и “все еще переваривают” новость. Они также отметили, что уже несут прямые убытки от коронавируса, исчисляются десятками миллионов долларов и что им уже пришлось прибегнуть к сокращениям персонала. Решение министерства здравоохранения еще более ухудшает эту ситуацию.Ранее министерство здравоохранения издало директиву, в которой однозначно говорится: “Если вы реально не должны лететь - не летите”. В интервью телеканалу генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов сказал, что речь идет о “драматическом решение” и подчеркнул: “Мы предпочитаем преувеличить и и подготовиться на возможно более высоком уровне с тем, чтобы как можно более отдалить момент распространения коронавируса в стране”.Бар Симан Тов отказался назвать сроки окончания действия этой директивы: “Надо разобраться с уровнем смертности, это что-то, что никто не знает. Некоторые говорят о неделях, некоторые - о месяцах, и некоторые - о начале 2021 года”.Бар Симан Тов, однако подчеркнул, что речь не идет о тотальном запрете: “Мы не говорим - вообще не летайте. Мы говорим - обдумайте необходимость полета”.Министерство здравоохранения также рекомендовало не посещать международные конференции в Израиле и за рубежом, а также отказаться от посещения международных религиозных мероприятий.