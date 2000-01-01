Берлин заметил военные преступления Путина и Асада
Нападения на гражданское население Сирии со стороны режима диктатора Башара Асада и его ближайшего союзника Российской Федерации является военным преступлением.
Такое заявление 27 февраля сделал министр иностранных дел Германии Гайко Маас на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает телеканал NТV.
По словам главы внешнеполитического ведомства, Дамаск и Москва обязаны защищать гражданское население, однако вместо этого они бомбардируют больницы и школы.
"Умышленные нападения на гражданское население являются военным преступлением. Виновные в совершении военных преступлений должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнул Маас.
Он также прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что военные РФ противостоят террористическим группировкам на северо-западе Сирии. По словам главы МИД, борьба с терроризмом никак не освобождает от соблюдения норм международного права.
"Пока мы сидим здесь, в Идлибе три миллиона мирных жителей пребывают в страхе за свою жизнь, и 80% из них – женщины и дети. Совет Безопасности должен изучить все возможности для удовлетворения всех гуманитарных потребностей в соответствии с гуманитарными принципами", – констатировал Маас.
Напоследок он заверил, что Германия и Франция готовы и дальше сотрудничать с Турцией и РФ на самом высоком уровне для прекращения огня.