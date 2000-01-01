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Берлин заметил военные преступления Асада и Кремля | Фото:28.02 07:12   MIGnews.com

Берлин заметил военные преступления Путина и Асада

Нападения на гражданское население Сирии со стороны режима диктатора Башара Асада и его ближайшего союзника Российской Федерации является военным преступлением.

Такое заявление 27 февраля сделал министр иностранных дел Германии Гайко Маас на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает телеканал NТV.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Дамаск и Москва обязаны защищать гражданское население, однако вместо этого они бомбардируют больницы и школы.

"Умышленные нападения на гражданское население являются военным преступлением. Виновные в совершении военных преступлений должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнул Маас.

Он также прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что военные РФ противостоят террористическим группировкам на северо-западе Сирии. По словам главы МИД, борьба с терроризмом никак не освобождает от соблюдения норм международного права.

"Пока мы сидим здесь, в Идлибе три миллиона мирных жителей пребывают в страхе за свою жизнь, и 80% из них – женщины и дети. Совет Безопасности должен изучить все возможности для удовлетворения всех гуманитарных потребностей в соответствии с гуманитарными принципами", – констатировал Маас.

Напоследок он заверил, что Германия и Франция готовы и дальше сотрудничать с Турцией и РФ на самом высоком уровне для прекращения огня.


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