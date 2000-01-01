27.02 21:26 MIGnews.com

БАГАЦ позволил гей-парам заводить суррогатных матерей

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Кнессет должен внести правки в закон о суррогатном материнстве, которые бы открыли гей-парам и одиноким мужчинам доступ к этой услуге.Соответствующее постановление в четверг, 27 февраля, вынес Верховный суд Израиля, передает The Times of Israel.БАГАЦ мотивировал это тем, что действующее законодательство в этой сфере наносит "неприемлемый ущерб" гей-парам, а также одиноким мужчинам и является незаконным, поскольку нарушает их право на равенство.Группа по защите прав ЛГБТ-сообщества Agudah приветствовала решение Верховного суда, назвав его "историческим"."Историческая победа для гей-сообщества. Это историческое решение является еще одной невероятной вехой в нашей борьбе за равные права", – сказано в заявлении.