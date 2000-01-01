Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











БАГАЦ позволил гей-парам заводить суррогатных матерей | Фото:27.02 21:26   MIGnews.com

БАГАЦ позволил гей-парам заводить суррогатных матерей

Кнессет должен внести правки в закон о суррогатном материнстве, которые бы открыли гей-парам и одиноким мужчинам доступ к этой услуге.

Соответствующее постановление в четверг, 27 февраля, вынес Верховный суд Израиля, передает The Times of Israel.

БАГАЦ мотивировал это тем, что действующее законодательство в этой сфере наносит "неприемлемый ущерб" гей-парам, а также одиноким мужчинам и является незаконным, поскольку нарушает их право на равенство.

Группа по защите прав ЛГБТ-сообщества Agudah приветствовала решение Верховного суда, назвав его "историческим".

"Историческая победа для гей-сообщества. Это историческое решение является еще одной невероятной вехой в нашей борьбе за равные права", – сказано в заявлении.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:05
Треть израильтян уже готова к четвертым выборам к ряду
20:44
Турция завершила подготовку к операции в Идлибе
20:23
Решительный шаг: Австрия запретила антисемитизм и BDS
20:02
Женщина повторно заразилась коронавирусом в Японии
19:37
Израиль: Сын зараженного коронавирусом ходил в школу
19:29
Дело о подлодках: Биби, расскажи за что получил 16 миллионов
18:54
2 марта – выборы будущего. Каким оно будет?
18:23
ЕС готовит санкции за кибератаки против РФ и КНР
18:02
Горничная хочет компенсации за жестокость жены Нетаниягу
17:41
ГБР Украины открыло дело о давлении Байдена на Шокина
17:20
ВОЗ: мир на пороге пандемии коронавируса
16:38
В Польше зафиксирован случай коронавируса
16:17
Эстония подтвердила первый случай коронавируса
15:56
У 89 эвакуированных Украиной коронавирус не обнаружен
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus