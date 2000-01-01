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Самолету из Италии запретили посадку в Бен-Гурион 27.02 13:18   MIGnews.com

Самолету из Италии запретили посадку в Бен-Гурион

По сообщениям в израильских СМИ, после принятия решения о запрете на въезд в Израиль гражданам иностранных государств из Италии немедленно последовал первый конкретный шаг.

Самолет, следовавший из Бергамо в Тель-Авив был перенаправлен в аэропорт Рамон. Там пассажиры будут разделены. Граждане иностранных государств будут задержаны в самолете и вернуться в Италию. Израильтян поместят на двухнедельный карантин.

119 пассажиров рейса не являются израильтянами. Большая их часть - итальянцы.

Министерство здравоохранения Израиля ранее сообщило, что у израильтянина, вернувшегося из Италии, обнаружили коронавирус.

На пресс-конференции в четверг, 27 февраля, представитель минздрава Моше Бар Симан Тов рассказал, что мужчина, прибывший домой из Италии 4 дня назад, прошел осмотр из-за плохого самочувствия. Его переведут в изолятор в больнице Тель ха-Шомер.

Министр внутренних дел Арье Дери объявил ранее в четверг, что намерен подписать запрет на въезд туристов из Италии в Израиль.

Министерство здравоохранения на этой неделе рекомендовало опубликовать предупреждение о поездках в Италию в связи с распространением коронавируса в регионе.

Министерство иностранных дел отметило семь провинций Италии, которые были объявлены проблемными при различных уровнях риска: Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, Фриули-Венеция-Джулия, Лигурия и Трентино.

Губернатор Ломбардии, Аттилио Фонтана, в Италии, поместил себя в "самоизоляцию" после того, как один из его сотрудников дал положительный результат на коронавирус, сообщают местные СМИ.

Чиновник записал видеообращение, где рассказал о случившемся. На кадрах видно, как он сидит в закрытом кабинете и надевает на лицо маску.

Ранее сообщалось, что власти Италии объявили о 45% росте заболеванием коронавирусом нового типа.

По последним данным, насчитывается уже 10 летальных исходов, а количество зараженных COVID-19 увеличилось до 322.

Больше всего прецедентов – в Ломбардии (240 пациентов + девять смертей) и Венето (43 инфицированных + одна жертва).

Правительство Израиля запретило с 27 февраля въезд граждан иностранных государств Израиль. Запрет вступил в силу немедленно.

Запрет должен был быть введен в воскресенье, 1 марта. Его вынуждены ввести ранее из-за того, что обнаружен израильтянин, заразившийся коронавирусом, недавно прибывший из Италии.

Зараженный вернулся четыре дня назад и несколько дней свободно передвигался по Израилю. Существует реальная опасность того, что он заразил других.

Генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов заявил: “Мы старались как можно более оттянуть этот момент, когда появится первый зараженный. Он появился. Мы видим все больше и больше очагов заражения в Европе. Практически нет стран в Европе, в которой не было бы больных”.


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