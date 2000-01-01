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Власти запретили въезд иностранцев из Италии в Израиль 27.02 13:05   MIGnews.com

Власти запретили въезд иностранцев из Италии в Израиль

Правительство Израиля запретило с сегодняшнего дня въезд граждан иностранных государств Израиль.

Запрет должен был быть введен в воскресенье, 1 марта. Его вынуждены ввести ранее из-за того, что обнаружен израильтянин, заразившийся коронавирусом, недавно прибывший из Италии.

Зараженный вернулся четыре дня назад и  несколько дней свободно передвигался по Израилю. Существует реальная опасность того, что он заразил других.

Зараженный помещен в изолятор больницы Шиба в Тель Ха Шомер.

Генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов заявил: “Мы старались как можно более оттянуть этот момент, когда появится первый зараженный. Он появился. Мы видим все больше и больше очагов заражения в Европе. Практически нет стран в Европе, в которой не было бы больных”.


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