Власти запретили въезд иностранцев из Италии в Израиль
Правительство Израиля запретило с сегодняшнего дня въезд граждан иностранных государств Израиль.
Запрет должен был быть введен в воскресенье, 1 марта. Его вынуждены ввести ранее из-за того, что обнаружен израильтянин, заразившийся коронавирусом, недавно прибывший из Италии.
Зараженный вернулся четыре дня назад и несколько дней свободно передвигался по Израилю. Существует реальная опасность того, что он заразил других.
Зараженный помещен в изолятор больницы Шиба в Тель Ха Шомер.
Генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов заявил: “Мы старались как можно более оттянуть этот момент, когда появится первый зараженный. Он появился. Мы видим все больше и больше очагов заражения в Европе. Практически нет стран в Европе, в которой не было бы больных”.