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Беннетт подписал указ об изъятии иранских средств в Газе | Фото:27.02 11:41   MIGnews.com

Израиль изъял $4 миллиона, переведенных ХАМАСу из Ирана

Министр обороны Израиля Нафтали Беннетт подписал в четверг, 27 февраля, распоряжение об изъятии около 4 миллионов долларов США из средств, переведенных из Ирана в Газу террористам ХАМАСа. Об этом сообщает JP.

Эти средства, говорится в заявлении министерства, "предназначены для развития террористической инфраструктуры, принадлежащей ХАМАСу в Газе, включая производство оружия, а также оплату членам организации".

Распоряжение касается обменной компании Elmhadon Gaza, которая принадлежит Зухиру Шмалаху и его семье.

Шмалах занял место Хамеда Ахмеда Абеда Худри, который был убит во время целевого удара израильских военных в мае. Худри, который, по словам ЦАХАЛа, отвечал за крупномасштабные денежные переводы из Ирана террористическим группировкам в Газе, был близок к лидеру ХАМАС Яхье Синвару. Это был первый точечный удар с 2014 года.

Приказ против Шмалаха не позволит ему и его семье работать на международном уровне, ограничив их передвижение в некоторые страны, а также возможности компании по ведению финансовой деятельности с международными финансовыми органами.

"Иранский осьминог питает терроризм вокруг нас. Наша контртеррористическая деятельность направлена ​​не только на поле битвы, но и против их кошелька. Мы ведем обширную экономическую кампанию против террористической деятельности по всему миру, и мы будем преследовать любого, кто причиняет нам вред", - сказал Беннетт.


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