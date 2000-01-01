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В Саудовской Аравии женщину назначили на высокий пост | Фото:27.02 10:18   MIGnews.com

В Саудовской Аравии женщину назначили на высокий пост

Продолжая реализацию политики, направленной на увеличение роли женщины в консервативной монархии, король Саудовской Аравии Салман на этой неделе назначил представительницу женского пола заместителем министра.

На должность заместителя министра труда и социального развития он назначил женщину — Тамадер ар-Раммах.

Об этом во вторник. 27 февраля сообщает Reuters.

По данным издания, начальником Генерального штаба стал генерал-лейтенант Файяд бен Хамед ар-Рувайли. А должность советника при королевском дворе занял экс-начальник генштаба Абдель Рахман бен Салех аль-Буньян.

Напомним, в этом году саудовские женщины также начнут получать водительские права и самостоятельно управлять автомобилями, им разрешат начинать собственный бизнес без необходимости получать согласие от родственника мужского пола.

Ранее женщин начали принимать на службу в армию. Кроме того, они уже могут работать диспетчерами и следователями.
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