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`Взятки Биби`: пришили миллиард, пришьют и триллион 27.02 09:42   MIGnews.com

"Взятки Биби": пришили миллиард, пришьют и триллион

Офис премьер-министра Израиля прокомментировал ход расследования “дела 4000” - после того, как в ходе судебного заседания 26 февраля полиция обвинила Шауля Эловича в получении взятки на сумму миллиард шекелей.

В заявлении говорится: “Как констатирует министерство юстиции в докладе госконтролеру: Премьер-министр не принимал никаких противоречивых решений… не было решений, от которого выгоды получил бы специфически Безек, и нет никакого подозрения на конфликт интересов”.

Далее заявление обрушивается на полицию и организаторов “охоты на ведьм” против премьер-министра: “Каждый день цифры только растут. Сначала говорили о десятках миллионов, потом о сотнях. Сегодня это миллиард, завтра будет триллион. Но правда победит, и этот баллон лжи лопнет - потому что за ним ничего нет”.
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