Новых санкций в отношении РФ осталось ждать месяц

"Вы можете ожидать, что санкции будут введены в ближайшие 30 дней. Мы применяем все существующие ограничения и вводим новые», — пояснил глава американского Минфина, цитирует слова Мнучина корреспондент Bloomberg Салеха Мохсин (Saleha Mohsin) на своей странице в Twitter.
Еще 23 министр Мнучин заявлял, что Минфин трудится над санкциями. Он отметил, что ведомство вместе с ФБР трудится над ограничениями для 13 российских граждан, которых обвинили в попытке вмешательства в американские выборы.
За несколько дней до этого официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт сообщила, что из-за санкций российская сторона потеряла контракты с зарубежными странами на сумму более 3 млрд долл.