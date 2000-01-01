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Новых санкций в отношении РФ осталось ждать месяц 27.02 11:08   MIGnews.com

Новых санкций в отношении РФ осталось ждать месяц

Америка введет новые санкции против России в течение месяца, об этом во время выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе рассказал глава американского Минфина Стивен Мнучин.

"Вы можете ожидать, что санкции будут введены в ближайшие 30 дней. Мы применяем все существующие ограничения и вводим новые», — пояснил глава американского Минфина, цитирует слова Мнучина корреспондент Bloomberg Салеха Мохсин (Saleha Mohsin‏) на своей странице в Twitter.

Еще 23 министр Мнучин заявлял, что Минфин трудится над санкциями. Он отметил, что ведомство вместе с ФБР трудится над ограничениями для 13 российских граждан, которых обвинили в попытке вмешательства в американские выборы.

За несколько дней до этого официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт сообщила, что из-за санкций российская сторона потеряла контракты с зарубежными странами на сумму более 3 млрд долл.

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