27.02 08:37 MIGnews.com

Хефец и Элович обвиняются в том, что стерли sms-сообщения

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По сообщению 10-го канала израильского ТВ, владелец Безек Шауль Элович и бывший советник Биньямина Нетаниягу Нир Хефец подозреваются полицией в том, что стерли sms-сообщения, в которых обсуждались “выгоды” для премьер-министра.Новый судья по делу, Алаа Масарва, принял версию полиции и оставил двух подозреваемых под стражей. Полиция утверждает, что они “пытаются координировать свои действия”.Судья Масарва в своем решении сообщил: “Трудно недооценить серьезность этого дела. Изучение следственных материалов демонстрирует, что речь идет о серьезных преступлениях, и что волна арестов была порождена достаточными подозрениями”.Адвокаты Эловича и Хефеца намерены обжаловать решение судьи Масарва утром 27 февраля.