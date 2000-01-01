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Хефец и Элович обвиняются в том, что стерли sms-сообщения 27.02 08:37   MIGnews.com

Хефец и Элович обвиняются в том, что стерли sms-сообщения

По сообщению 10-го канала израильского ТВ, владелец Безек Шауль Элович и бывший советник Биньямина Нетаниягу Нир Хефец подозреваются полицией в том, что стерли sms-сообщения, в которых обсуждались “выгоды” для премьер-министра.

Новый судья по делу, Алаа Масарва, принял версию полиции и оставил двух подозреваемых под стражей. Полиция утверждает, что они “пытаются координировать свои действия”.

Судья Масарва в своем решении сообщил: “Трудно недооценить серьезность этого дела. Изучение следственных материалов демонстрирует, что речь идет о серьезных преступлениях, и что волна арестов была порождена достаточными подозрениями”.

Адвокаты Эловича и Хефеца намерены обжаловать решение судьи Масарва утром 27 февраля.
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