Судья по делу 4000 возмущена и отказывается уходить
Судья Ронит Познански-Кац, переписывавшаяся с следователем комиссии по ценным бумагам Ираном Шахар-Шавит, отказывается уходить с поста судьи, сообщает 10-й канал израильского ТВ.
Судья, несмотря на призывы, раздающиеся в судебной и политической системе, отказывается рассмотреть перспективу добровольной отставки. Приближенные судьи сообщают, что она уверена в том, что в ее поведении нет ничего криминального. Судья якобы сказала им: “Даже если мое поведение было неверным, я не нарушила и края норм этического поведения”.
Между тем, самого следователя Шахама-Шавит вчера допрашивали 10 часов. С тем, чтобы доказать свою невиновность, он показал судье всю переписку с Познански-Кац в whatsapp. По версии следователя, переписка с судьей “касалась исключительно технических вопросов, таких, как запрет на публикацию информации”.
Источник, близкий к судье Познански-Кац атаковал судебную систему, и защищаю судью указал, на невыносимые условия, в которые она была поставлена: “Это очень требовательная система, не создающая для судьи минимальных условий труда. У нее не было юридического помощника, и когда она попросила стенографистку, на нее наорали”.
В описанной ситуации министр юстиции Аелет Шакед будет вынуждена инициировать процесс увольнения судьи.