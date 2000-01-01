Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Судья по делу 4000 возмущена и отказывается уходить 27.02 07:39   MIGnews.com

Судья по делу 4000 возмущена и отказывается уходить

Судья Ронит Познански-Кац, переписывавшаяся с следователем комиссии по ценным бумагам Ираном Шахар-Шавит, отказывается уходить с поста судьи, сообщает 10-й канал израильского ТВ.

Судья, несмотря на призывы, раздающиеся в судебной и политической системе, отказывается рассмотреть перспективу добровольной отставки. Приближенные судьи сообщают, что она уверена в том, что в ее поведении нет ничего криминального. Судья якобы сказала им: “Даже если мое поведение было неверным, я не нарушила и края норм этического поведения”.

Между тем, самого следователя Шахама-Шавит вчера допрашивали 10 часов. С тем, чтобы доказать свою невиновность, он показал судье всю переписку с Познански-Кац в whatsapp. По версии следователя, переписка с судьей “касалась исключительно технических вопросов, таких, как запрет на публикацию информации”.

Источник, близкий к судье Познански-Кац атаковал судебную систему, и защищаю судью указал, на невыносимые условия, в которые она была поставлена: “Это очень требовательная система, не создающая для судьи минимальных условий труда. У нее не было юридического помощника, и когда она попросила стенографистку, на нее наорали”.

В описанной ситуации министр юстиции Аелет Шакед будет вынуждена инициировать процесс увольнения судьи.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:08
В Хевроне каждую неделю предотвращаются 20-30 терактов
11:44
Генерал Йоав Мордехай уличил во лжи семейство Тамими
11:34
Судья Познански-Кац очень расстроена, но надеется на лучшее
11:28
Кто сильнее, тот и прав
11:13
Смартфон Huawei управляет автомобилем без водителя
11:08
Новых санкций в отношении РФ осталось ждать месяц
11:06
"Дери и Кац хихикают и боятся сказать - Биби должен уйти"
10:18
В Саудовской Аравии женщину назначили на высокий пост
10:07
Американцы уже не хотят памятник-подарок от РФ
09:42
"Взятки Биби": пришили миллиард, пришьют и триллион
09:33
Иордания: исламисты готовили теракты против израильтян
09:12
В Иудее и Самарии арестованы 13 палестинцев
09:11
Бестия Востока: Рим накрыло арктическим штормом  
08:37
Хефец и Элович обвиняются в том, что стерли sms-сообщения
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus