27.02 20:28 MIGnews.com

Польская делегация направляется в Израиль

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Польская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Польши прибудет в Израиль в среду, 28 февраля. Об этом сообщает интернет-издание Ynet.Специальная делегация из Польши отправилась в Израиль для обсуждения "закона о Холокосте".Это положит начало диалогу между сторонами по поводу спорного закона.Сообщается, что в четверг высокопоставленные польские лица встретятся с директором МИД Израиля Ювалем Ротемом и другими сотрудниками министерства.Ранее власти Польши решили заморозить скандальный закон, который должен был вступить в силу 1 марта 2018 года. Варшава заявила, что сперва, должны быть достигнуты договоренности с Израилем.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поручил МИДу достичь договоренностей о принятии польской стороной поправок в закон до вступления его в силу.