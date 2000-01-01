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Польская делегация направляется в Израиль 27.02 20:28   MIGnews.com

Польская делегация направляется в Израиль

Польская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Польши прибудет в Израиль в среду, 28 февраля. Об этом сообщает интернет-издание Ynet.

Специальная делегация из Польши отправилась в Израиль для обсуждения "закона о Холокосте".

Это положит начало диалогу между сторонами по поводу спорного закона.

Сообщается, что в четверг высокопоставленные польские лица встретятся с директором МИД Израиля Ювалем Ротемом и другими сотрудниками министерства.

Ранее власти Польши решили заморозить скандальный закон, который должен был вступить в силу 1 марта 2018 года. Варшава заявила, что сперва, должны быть достигнуты договоренности с Израилем.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поручил МИДу достичь договоренностей о принятии польской стороной поправок в закон до вступления его в силу.
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