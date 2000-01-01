27.02 20:28 MIGnews.com
Польская делегация направляется в Израиль
Польская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Польши прибудет в Израиль в среду, 28 февраля. Об этом сообщает интернет-издание Ynet.
Специальная делегация из Польши отправилась в Израиль для обсуждения "закона о Холокосте".
Это положит начало диалогу между сторонами по поводу спорного закона.
Сообщается, что в четверг высокопоставленные польские лица встретятся с директором МИД Израиля Ювалем Ротемом и другими сотрудниками министерства.
Ранее власти Польши решили заморозить скандальный закон, который должен был вступить в силу 1 марта 2018 года. Варшава заявила, что сперва, должны быть достигнуты договоренности с Израилем.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поручил МИДу достичь договоренностей о принятии польской стороной поправок в закон до вступления его в силу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии