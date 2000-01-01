27.02 19:39 MIGnews.com

Консульство США готовится к переезду посольства

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Жиль Хоффман в своем шоу в прямом эфире с сайта консульства США затронул вопрос перемещения американской дипмиссии в Иерусалим.Уже в мае посольство США будет находиться в святом городе.Хоффман рассказал о значении переноса посольства к 70-летнему юбилею образования Израиля. Также он взял интервью у члена Совета Иерусалима Флер Хасан-Нахум.Хасан-Нахум приветствовал христиан-евангелистов, которые, по всей видимости, убедили президента США Дональда Трампа совершить данный шаг.В свою очередь Хоффман отметил, что религиозные евреи, которые также имеют немалый авторитет у главы Белого дома, также заслуживают внимания.Кроме того Хасан-Нахум заявил, что место посольства в еврейском районе и окрестностях арабских районов может стать местом, где собираются евреи и арабы.Аруц Шева отмечает, что в период с 1948 по 1967 год этот район был ничейной землей между Израилем и Иорданией.Хасан-Нахум торжественно подчеркнул, что теперь он является землей Израиля и признан Соединенными Штатами.