28.02 06:33 MIGnews.com

Создана группа для принятия решения о муниципальном налоге

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и мэр Иерусалима Нир Баркат приняли решение о создании профессиональной рабочей группы во главе с министром Цахи Ханегби для принятия решения о муниципальном налоге на земли и церковную недвижимость, не являющуюся культовым сооружением.Рабочая группа, в состав которой войдут представители Минфина, МИДа, МВД и иерусалимского муниципалитета, разработает соглашение о муниципальном налоге и проведёт переговоры по этому вопросу с представителями церквей.Процедура взимания муниципального налога, введённая в последние недели, будет отсрочена.В связи с тем, что церковные лидеры изъявили желание начать переговоры о продаже земель в Иерусалиме, премьер-министр поручил министру Ханегби изучить этот вопрос. До получения заключения министра все законодательные процессы по этому вопросу будут приостановлены.Израиль гордится тем, что является единственной страной на Ближнем Востоке, где верующие всех религий имеют полную свободу вероисповедания и отправления религиозных обрядов. Израиль является домом для процветающей христианской общины и радушно принимает друзей-христиан со всего мира.