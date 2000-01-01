28.02 07:11 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с министром иностранных дел Бразилии

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с министром иностранных дел Бразилии Алоизио Нунесом и обсудил с ним вопросы углубления билатерального сотрудничества в области безопасности, образования, культуры, в академической и других сферах.Премьер-министр сказал, что Израиль очень заинтересован в контактах с Бразилией и верит в её потенциал.Министр иностранных дел Бразилии пригласил премьер-министра посетить его страну.Израильский посол в Бразилии и посол Бразилии в Израиле подписали соглашение о социальном страховании, регулирующее социальные права граждан (пенсии, пособия по старости, по потери кормильца и пр.) в период их проживания во второй стране.