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27.02 18:21   MIGnews.com

В Анкаре опровергли информацию о переговорах с США по Сирии

В Турции опровергли информацию о проведении переговоров с США о деэскалации военных действий в сирийском регионе Африн. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД республики Хами Аксоя, передает ТАСС.

"Вчерашнее заявление пресс-секретаря министерства обороны США о том, что Турция и Соединенные Штаты ведут дипломатические переговоры о вариантах деэскалации в Африне в Сирии не соответствуют действительности. Турция не ведет каких-либо дипломатических переговоров с США по Африну", - приводи агентство текст коммюнике.

Ранее в СМИ сообщалось, что Вашингтон ведет переговоры с Анкарой на счет деэскалации боевыех действий в сирийской Африне.

20 января Генштаб Турции начал военную операцию "Оливковая ветвь" против курдский вооруженных отрядов в Африне.
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