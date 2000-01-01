27.02 18:33 MIGnews.com

"Осудить расистские высказывания профессора Бельмекера!"

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Депутат кнессета Ксения Светлова направила письмо заместителю министра здравоохранения Яакову Лицману и председателю Израильского профсоюза врачей профессору Леониду Эйдельману по поводу расистских высказываний профессора Хаима Бельмекера, председателя Всеизраильского общества психиатров.В своем письме парламентарий указывает: "В статье, опубликованной в издании "Mad In America" 10 февраля 2018 года, профессор Бельмекер, председатель Всеизраильского общества психиатров, позволил себе обобщения, оскорбительные для русскоязычных врачей-психиатров. В том числе, профессор Бельмекер сказал так: "Половина психиатров в Израиле - люди старше 60-ти лет. Многие из них приехали в Израиль вместе с Большой алией 90-ых после развала Советского Союза. Я могу сказать с уверенностью, что они приехали из страны с авторитарной культурой о обществом, в котором не существовали профессиональные нормы, которые были очевидны и неотъемлемы для специалиста, выросшего в Европе или в Северной Америке. Подход этих людей к анализу данных и к данным, и их способность приспособиться к изменению парадигмы при переезде в другую страну, к изменениям, которые идущим от общества, а не от официальных инстанций, - во много раз меньше, чем у выпускников израильских медицинских учебных заведений".Высказывания профессора Бельмекера - недопустимое пренебрежительное и даже расистское обобщение, наносящее удар по большому количеству уважаемых специалистов, русскоязычных психиатров, самоотверженно и успешно работающих в Израиле на благо израильского общества. Снобизм и расизм, звучащие в словах профессора Бельмекера, - абсурдны и недопустимы. Прошу Вас выступить с однозначным и жестким осуждением заявлений профессора Бельмекера, и более того, - требую вынести этот случай на рассмотрение комиссии по этике Израильского профсоюза врачей. Недопустимо, когда человек на столь ответственном посту, работающий в такой деликатной области, позволяет себе настолько грубые и оскорбительные обобщения".