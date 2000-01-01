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Развозов: ультраортодксы окончательно потеряли совесть 27.02 18:05   MIGnews.com

Развозов: ультраортодксы окончательно потеряли совесть

Депутат Константин Развозов прокомментировал "Основной закон об изучении Торы":

"Ультраортодксы окончательно потеряли совесть. Нельзя позволить секторальному меньшинству уничтожать светское общество целой страны", - отметил парламентарий.

В среду, 28 февраля, в Кнессете запланировано голосование в предварительном чтении по "Основному закону об изучении Торы", который выдвинули ультраортодоксальные партии. Закон закрепляет за "харедим" право не служить в армии и ставит тех, кто изучает Тору, в привилегированное положение. Депутат Кнессета от партии "Еш Атид" Константин Развозов обратился к коллегам-парламентариям с призывом ни в коем случае не допустить принятия подобного законопроекта.

"Ультраортодоксы потеряли остатки совести – они хотят контролировать всю нашу жизнь, от рождения до кладбища. Они хотят решать за нас все, запрещают общественный транспорт по выходным, не позволяют открывать магазины по субботам. Идет постоянное покушение на наши элементарные гражданские права. Посредством безобразного шантажа религиозные партии капля за каплей выжимают последние соки из нынешней коалиции. Законопроект, в той форме, в которой он сейчас предлагается к рассмотрению, ставит изучение Торы над обществом и над законом. А светские граждане окончательно превращаются в людей второго сорта.

На мой взгляд, сам факт обсуждения подобной инициативы в парламенте развитой страны – парадокс и нонсес, а если закон будет принят, нам грозит настоящая катастрофа. Ведь ультрарелигиозная община не остановится на достигнутом и продолжит наступление на светский сектор. При этом уклоняясь от призыва и уплаты налогов, то есть от выполнения прямых гражданских обязанностей.

Поэтому мы призываем коалицию ни при каких условиях не поддаваться на этот шантаж", - резюмировал Развозов.
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