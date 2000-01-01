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БАГАЦ приостановил назначение кандидата Нетаниягу 27.02 13:11   MIGnews.com

БАГАЦ приостановил назначение кандидата Нетаниягу

БАГАЦ приостановил назначение главой комиссии государственной службы Офры Браха, кандидатура которой поддерживается главой правительства Биньямином Нетаниягу.

Причиной стала петиция доктора Рафи Зангота, указавшего на множество процессуальных нарушений в работе комитета, рекомендовавшего назначить Браха. Главным является участие в заседаниях и дискуссиях комиссии представителей премьер-министра и манера назначения членов комитета.

Каденция нынешнего главы комиссии, Уди Правлера заканчивается сегодня, 27 февраля.
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