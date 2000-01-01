27.02 13:11 MIGnews.com

БАГАЦ приостановил назначение кандидата Нетаниягу

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БАГАЦ приостановил назначение главой комиссии государственной службы Офры Браха, кандидатура которой поддерживается главой правительства Биньямином Нетаниягу.Причиной стала петиция доктора Рафи Зангота, указавшего на множество процессуальных нарушений в работе комитета, рекомендовавшего назначить Браха. Главным является участие в заседаниях и дискуссиях комиссии представителей премьер-министра и манера назначения членов комитета.Каденция нынешнего главы комиссии, Уди Правлера заканчивается сегодня, 27 февраля.