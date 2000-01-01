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Судья Познански-Кац очень расстроена, но надеется на лучшее 27.02 11:34   MIGnews.com

Судья Познански-Кац очень расстроена, но надеется на лучшее

Судья Ронит Познански-Кац наняла адвоката Амир Циона для того, чтобы тот представлял ее интересы.

Адвокат Амир Цион выступил в эфире радио 103FM и рассказал о переживаниях своей клиентки.

Цион сообщил: “Вы можете представить, что судья очень расстроена, и ее переживания усиливаются тем, что скандал вышел за все пропорции. Я надеюсь, что тщательное расследование инцидента очистит ее от любых подозрений и успокоят волны тяжелых эмоций, которые породил инцидент”.

Цион добавил: “Судья не несет ответственна за те вещи, которые написал следователь. Сегодня она осознает, что она не должна была ответить так, как ответила. Она допустила ошибку, она выглядит нехорошо, но правда в том, что весь балаган начался с этим сообщением и этим сообщением закончился”.

Адвокат Цион подтвердил, что судья не намерена уходить со своего поста и выразил надежду на то, что против нее “не будут применены слишком строгие санкции”.
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