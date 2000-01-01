27.02 11:06 MIGnews.com

"Дери и Кац хихикают и боятся сказать - Биби должен уйти"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Лидер партии Авода Ави Габай прокомментировал попавшие в эфир высказывания министра внутренних дел Арье Дери, сказавшего что со скандалом вокруг судьи Ронит Познански-Кац “Биби так повезло”.Габай провозгласил: Я думаю, что премьер-министр, против которого вынесены рекомендации об открытии уголовного дела по обвинению во взяточничестве не может продолжать исполнять обязанности - и это, то что он сам в прошлом сказал об Ольмерте. Премьер-министр попросту тонет в расследованиях и допросах, у него физически нет времени на исполнение обязанностей”.Относительно “шутки” Дери Габай сообщил: “Слушатели должны понимать, что эта шутка - за наш счет. Они смеются над нами, потому что оба знают, что премьер не может оставаться на своем посту, но у них нет храбрости взглянуть ему прямо в глаза: Ты должен уйти”.