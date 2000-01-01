27.02 09:55 MIGnews.com

Рами Хамдалла предупредил ХАМАС

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Премьер-министр Палестинской автономии Рами Хамдалла направил угрожающее письмо лидерам террористической группировки ХАМАС. В сообщении говорится, что, если движение не согласится провести местные выборы строго по назначенной дате, то не будет никакого другого выбора, кроме как отложить выборы в Газе.Помимо этого, Хамдалла подчеркнул, что правящая сила ХАМАСа будет распространяться лишь в присвоенных ПА районах в Иудее и Самарии.Также премьер-министр ПА дал группировке дополнительную неделю для того, чтобы руководство ПА получило окончательный ответ насчет местных выборов. Он добавил, что палестинское руководство сформулирует свою позицию на основе данного ответа.