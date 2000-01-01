27.02 10:12 MIGnews.com

Солдаты защищают Ганца

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Более ста резервистов, солдат и офицеров, принявших участие в операции “Нерушимая Скала”, подписали открытое письмо в защиту бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛа Бени Ганца.Письмо опубликовано накануне обнародования доклада государственного контролера о провалах в ходе “Нерушимой Скалы”.Солдаты пишут: “Дискурс, окружающий доклад, выглядит очень зловещим, и, по всей видимости, только ухудшится со временем. Мы окажемся в ситуации затяжного внутреннего диспута, который продемонстрирует всему миру что мы “проиграли”, и сдадим еще несколько хороших людей общественной критике”.Солдаты продолжают: "Мы сожалеем, что ЦАХАЛ и его командиры оказались в подобной ситуации, без реальной возможности дать ответ. Мы полагаемся на военное расследование более, чем на какое-либо другое. Несмотря на то, что и они несовершенны, они намного более чисты и правдивы, в особенности, в ситуации, когда армия должна извлечь уроки из произошедшего и воплотить их в жизнь. мы выбираем веру в наших командиров и в ЦАХАЛ. мы требуем, чтобы их вывели за пределы политических игр".