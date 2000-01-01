27.02 08:29 MIGnews.com

"Неподготовленность армии была беспрецедентной"

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Заместитель командующего южным округом ЦАХАЛа во время операции “Нерушимая Скала” генерал-майор запаса Йом Тов Самия дал интервью радио Галей ЦАХАЛ. Генерал заявил, что “Нерушимая Скала” была одной из наименее подготовленных операций израильской армии.По словам Самия, неподготовленность армии была беспрецедентной на всем протяжении операции.Самия сказал: “Эта была одна из самых плохо подготовленных операций из всех, что я помню, в особенности, в южном командовании. на протяжении 51 одного дня продолжались ракетные обстрелы всей территории Израиля - и каждый гражданин может для себя решить, угроза это или нет”.