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Оскар 2017: Праздник ненависти к Трампу 27.02 06:57   MIGnews.com

Оскар 2017: Праздник ненависти к Трампу

Голливудская ярмарка тщеславия, более известная как Оскар, в этом году превратилась в политическое шоу, единственной целью которого было унизить президента Трампа.

Ведущий, Джимми Киммель, известный американский актер и продюсер, начал церемонию следующей тирадой: “Эту трансляцию смотрят миллионы американцев и людей в 225 странах, которые теперь нас ненавидят. Я и думаю, что это - потрясающая вещь”.



После этого Киммель попытался сказать нечто церемониальное о “необходимости единства”, но у него не получилось: “Как вы знаете, и мне не надо этого объяснять, сейчас страна разделена. Люди говорят мне: Настало время объединиться”. Давайте поймем с самого начала: Я не могу этого сделать. Есть только одно “Храброе Сердце” в этом зале, и оно тоже не будет с нами объединяться”. Киммель имел ввиду Мэла Гибсона, и тот чувствовал явный дискомфорт.

Затем Киммель сказал: ”Я хочу поблагодарить вас, мистер Трамп. Помните, как в прошлом году Оскар называли расистским? (кампания #OscarsSoWhite ) Это сделано. Благодаря ему”.

Пригласив на сцену Мерил Стрип, Киммель сказал: “Мы здесь сегодня для того, чтобы чествовать великих актеров, а также тех актеров, которые на самом деле - не очень великие. Из всех “великих” актеров здесь в Голливуде, одна в особенности выделяется тем, что выдержала проверку временем ее бледными и переоцененными ролями. Мэрил Стрип фальшивила более чем в 50 фильмах, в ходе ее бесцветной карьеры”.

Встречая Стрип на сцене, ведущий сказал: “Красивое платье! От Иванки?”

И наконец, в финале шоу, Киммель опустился до туалетного лексикона: “Мы здесь на Оскаре, на наградах Академии. Вы номинированы, вы пришли, ваши семьи номинированы, ваши друзья. Некоторым из вас будет предоставлена возможность подняться на сцену, о которых президент Соединенных Штатов напишет завтра в твиттере большими буквами в момент дефекации”.
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