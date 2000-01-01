Уже второй кандидат отказался стать министром при Трампе
Отставной офицер военной разведки США, бизнесмен и инвестор Филип Билден отказался от должности министра ВМС США.
"Филип Билден сообщил мне, что пришел к трудному решению отказаться от должности министра ВМС", - говорится в заявлении главы Пентагона Джеймса Маттиса.
По словам министра обороны, такой шаг Билдена связан с возможным конфликтом интересов на новом посту. Сам Маттис поддерживал кандидатуру Билдена, которому президент США Дональд Трамп предложил стать министром ВМС в конце января, назвав его "очень успешным бизнесменом" со стратегическим видением, который сможет повысить дисциплину во вверенном ему ведомстве.
Таким образом, он стал уже вторым кандидатом Трампа, который отказался от министерской должности в Пентагоне. В начале февраля инвестор-миллиардер Винсент Виола отверг предложение занять пост министра Армии (сухопутные войска) США