27.02 07:11 MIGnews.com

Уже второй кандидат отказался стать министром при Трампе

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Отставной офицер военной разведки США, бизнесмен и инвестор Филип Билден отказался от должности министра ВМС США."Филип Билден сообщил мне, что пришел к трудному решению отказаться от должности министра ВМС", - говорится в заявлении главы Пентагона Джеймса Маттиса.По словам министра обороны, такой шаг Билдена связан с возможным конфликтом интересов на новом посту. Сам Маттис поддерживал кандидатуру Билдена, которому президент США Дональд Трамп предложил стать министром ВМС в конце января, назвав его "очень успешным бизнесменом" со стратегическим видением, который сможет повысить дисциплину во вверенном ему ведомстве.Таким образом, он стал уже вторым кандидатом Трампа, который отказался от министерской должности в Пентагоне. В начале февраля инвестор-миллиардер Винсент Виола отверг предложение занять пост министра Армии (сухопутные войска) США