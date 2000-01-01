28.02 04:41 MIGnews.com

Нетаниягу: мы сделали Израиль очень мощным государством

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Нетаниягу на заседании фракции "Ликуда":"Я вернулся после важного визита в Австралию и Сингапур, которые состоялись после визита в Вашингтон. Везде я ощущал огромную поддержку Государства Израиль, а зачастую и восхищение и от лидеров государств и от простых граждан на улицах. Конечно же, это особенно ощущалось во время встреч с еврейскими общинами.Эти визиты очень укрепляют международный статус Государства Израиль, укрепляют наши безопасность и экономику. В следующем месяце по приглашению президента Китая я направлюсь с визитом в Китай, визит приурочен 25-летию дипломатических отношений между странами.Глава правительства Индии Моди проведет первый визит премьер-министра Индии в Израиль в продолжении года. В ближайшие дни я также встречусь в Москве с президентом Путиным.Все это отражает кардинальные перемены в статусе Израиля на международной арене. Значение Израиля в мире растет. Мы строим отношения со всеми ведущими мировыми державами. Израиль – страна, с которой стремятся иметь дело - я об этом неоднократно говорил, но следует это подчеркнуть. И эти события отражают положение дел наилучшим образом.Государство Израиль – страна, с которой многие стремятся заключить союз и договора. Это не происходит потому, что мы идем на ступки, сдаем позиции или упрашиваем. Наоборот, это происходит потому, что мы отстаиваем права народа Израиля и интересы Государства Израиль. Это происходит потому, что благодаря проводимой нами политике мы сделали Израиль очень мощным государством, а союзы и договора заключают с сильными, а не со слабыми.Поэтому Государство Израиль под моим руководством – это сильное государство с военной точки зрения, с точки зрения технологии и экономики, и благодаря этому мы укрепляем наш международный статус.Моей первостепенной обязанностью как главы правительства является обеспечение безопасности Государства Израиль и его граждан. Именно это было сделано во время операции «Несокрушимая скала». Мы нанесли Хамасу наибольший урон за историю этой организации, уничтожили около 1000 террористов и высокопоставленных командиров. Мы сравняли с землей башни террористов. Мы действовали с мощью и ответственностью и при полной координации политического руководства с военным.Ни один состав Кабинета в истории страны не был более посвященным. Когда заходишь на заседание кабинета следует оставлять снаружи мобильный телефон, мелочную политику и личные интересы.Вопреки отчету госконтролера, я полностью поддерживаю командование ЦАХАЛа, ШАБАКА и системы безопасности, которые защищали и защищают граждан Государства Израиль. Наши солдаты и командиры отвержено сражались, и народ Израиля гордится ими.На самом деле важные выводы не содержатся в отчете госконтролера, и мы их реализуем без заявлений и огласки в СМИ. Мы ими занимаемся тщательно, настойчиво и тихо.Еще один принцип, которого мы придерживаемся под моим руководством: мы не готовы терпеть никаких одиночных обстрелов. Мы реагируем на каждый случай обстрела нашей территории. Так мы поступили сегодня и так будем поступать и впредь".