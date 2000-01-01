28.02 06:34 MIGnews.com

Закон о лишении террористов пособий принят в первом чтении

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Сегодня (27 февраля) на пленарном заседании Кнессета большинством голосов (37 проголосовали за, 12 – против) утвержден в первом чтении законопроект экс-главы ШАБАКа, депутата Кнессета Яакова Пери ("Еш Атид"), согласно которому люди, совершившие преступления против безопасности государства, будут лишаться права на получение пособия от пенсионной кассы."Многие не знают, что на сегодняшний день, террористы, пострадавшие в результате террористической деятельности получают пособие по инвалидности из пенсионной кассы. Это абсурд, который нужно прекратить немедленно! Уму не постижимо, что граждане Израиля будут платить из собственного кармана и финансировать террористов, которые убивают израильтян и их семьи. Невероятна ситуация, при которой лица, причастные к террористической деятельности могут получать социальную помощь от государства. Мой закон исправит эту абсурдную ситуацию, эти люди не будут иметь право на пособие по инвалидности, если она возникла вследствие террористической деятельности, в которой они участвовали. В случае смерти в результате террористической деятельности – родственники террориста не будут иметь право на денежную выплату по страховке. Мы не должны заботиться о благополучии тех, кто нас убивает", - заявил депутат Кнессета Яаков Пери ("Еш Атид").