27.02 21:35 MIGnews.com

Ливни: У Израиля нет никакой стратегии действий в Газе

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Ципи Ливни, лидер партии Ха-Тнуа, Сионистский лагерь, сказала 27 февраля в кнессете: "Многократно говорила о том, что главная проблема Израиля с Газой, - полное отсутствие стратегии. Всегда, и во время Второй ливанской войны, и во время операции "Литой свинец" в Газе, Нетаниягу, который был тогда в оппозиции, бежал к журналистам и кричал: "Вы посмотрите, что творится! Если бы я вел войну, я бы им всем показал, где раки зимуют! Дайте ЦАХАЛу победить!" Так было и с Либерманом. Но потом они занимают ответственные посты и понимают, что кроме громких фраз, есть и ответственность.Проблема с Газой в том, что Израиль не имеет никакой стратегии действий. Если бы такая стратегия была, то операция могла бы закончиться совершенно иначе. Мы могли бы добиться решения СБ ООН против ХАМАСа, это было подготовлено и можно было при международной поддержке требовать полного разоружения Газы, включая уничтожение боевых туннелей, в обмен на восстановление сектора. Но Нетаниягу упустил эту возможность.Необходима стратегия действий, в которой военная мощь - лишь одна из составляющих. А такой стратегии не было у правительства и нет по сегодняшний день".