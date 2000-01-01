27.02 19:33 MIGnews.com

Депутат Хазан: Яалон – худший министр обороны в истории

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Моше Яалон является худшим главой министерства обороны за всю историю Израиля, поэтому то, что его убрали с этой должности, пошло стране только на пользу, считает депутат "Ликуда" Орен Хазан."Нет никакой необходимости читать отчет госконтролера (об операции "Нерушимая Скала" – ред.), чтобы понять то, что Яалон был худшим министром обороны в истории Израиля, министром обороны, который плохо руководил. Хорошо, что его выгнали", - заявил он в интервью телеканалу "Аруц Шева".Хазан призывает извлечь и усвоить уроки из последней войны с ХАМАСом для подготовки к следующей, которую, как он уверен, долго ждать не придется."Я считаю верным решением изучить и извлечь уроки, потому что следующий конфликт уже не за горами. Происходившее во время "Нерушимой Скалы" не должно повториться. Прежде всего, мы обязаны нашим гражданам и солдатам, а уже только потом должны быть хорошими для всего остального мира", - сказал депутат.Орен Хазан также раскритиковал военное командование Израиля, обвинив его в подрыве порядка в стране."Военное командование высшего эшелона попросту потеряло направление. Израиль – демократическое государство, командование армии состоит из гражданских лиц, которые определяют руководство страны и дальнейшую политику. Но армия, начальник генштаба и командиры должны осуществлять политику, которую определяют политики. Эти границы размылись отчасти из-за плохого руководства провальным "министром небезопасности". Армии пришло время встать на свое место – сторожа государства и его граждан, оборонять народ, который обороняет ее в ответ. Беспорядку нет места в политике", - подчеркнул политик.На счет завтрашнего обнародования отчета госконтролера Орен Хазан призвал не спешить и реагировать уже по факту публикации расследования.