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Герцог предрекает волну миграции из-за антисемитизма в США 27.02 18:23   MIGnews.com

Герцог предрекает волну миграции из-за антисемитизма в США

Лидер парламентской оппозиции Ицхак Герцог ("Сионистский лагерь") призывает премьер-министра Биньямина Нетаньяху занять разработкой национальной программы по подготовке к " массовой волне еврейской иммиграции" на фоне волны антисемитских происшествий в Соединенных Штатах.

"Я хотел бы выразить свой шок и во весь голос осудить вспышку антисемитизма в Соединенных Штатах, Франции и других странах по всему миру", - заявил он на еженедельном заседании своей фракции.

Он напомнил, что, спустя всего неделю после того, как вандалы разрушили полторы сотни надгробий на еврейском кладбище в американском Сент-Луисе, а аналогичное повторилось в Филадельфии.

"Я призываю правительство заняться срочной подготовкой и созданием национальной программы экстренной помощи для начала волны еврейской иммиграции для наших братьев. Я уверен, что правительство США сделать все возможное, чтобы положить конец этому явлению", - добавил главный оппозиционер Израиля.
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