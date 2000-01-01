Герцог предрекает волну миграции из-за антисемитизма в США
Лидер парламентской оппозиции Ицхак Герцог ("Сионистский лагерь") призывает премьер-министра Биньямина Нетаньяху занять разработкой национальной программы по подготовке к " массовой волне еврейской иммиграции" на фоне волны антисемитских происшествий в Соединенных Штатах.
"Я хотел бы выразить свой шок и во весь голос осудить вспышку антисемитизма в Соединенных Штатах, Франции и других странах по всему миру", - заявил он на еженедельном заседании своей фракции.
Он напомнил, что, спустя всего неделю после того, как вандалы разрушили полторы сотни надгробий на еврейском кладбище в американском Сент-Луисе, а аналогичное повторилось в Филадельфии.
"Я призываю правительство заняться срочной подготовкой и созданием национальной программы экстренной помощи для начала волны еврейской иммиграции для наших братьев. Я уверен, что правительство США сделать все возможное, чтобы положить конец этому явлению", - добавил главный оппозиционер Израиля.