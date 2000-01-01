27.02 17:24 MIGnews.com

Следующий этап изгнания Базеля Гаттаса из Кнессета

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Кнессет всерьез займется вопросом лишением депутатского мандата члена Объединенного арабского списка Базеля Гаттаса, который признался в передаче арабским террористам в тюрьме "Кециот" сотовых телефонов, sim-карт и закодированных посланий.После того, как петиция об изгнании Гаттаса из израильского парламента набрала подписи 71 его члена, комиссия по делам Кнессета назначила соответствующее обсуждение на четверг, 2 марта. Если соответствующее решение будет принято, следующим шагом станет пленарное голосование, на котором за "увольнение" арабского депутата должны будут проголосовать не менее 3/4 его коллег, то есть 90 из 120 парламентариев, а для этого коалиции понадобится поддержка оппозиционеров из "Сионистского лагеря".Ранее в партии Ицхака Герцога осудили поступок Базеля Гаттаса, высказались против закона о лишении депутатского мандата, призвав Арабский список решить этот вопрос самостоятельно.Напомним, что, хотя его и отстранили от депутатской деятельности и права голосовать в Кнессете, генеральная прокуратура до сих пор не подала официального обвинения, хотя еще в январе заявила, что его черновой вариант уже готов.В целом, после визита Гаттаса в тюрьму "Кециот" у двух заключенных в ней преступников были изъяты 15 телефонов с "симками". Оба заключенных являются членами ФАТХа, причем один из них – Валид Дака – отбывает 37-летний срок за похищение и убийство 19-летнего израильского солдата Моше Тамама в 1984 году.