27.02 16:57 MIGnews.com

Германия заплатит 150 млн евро за депортацию беженцев

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В ближайшие дни в Германии начнет действовать программа финансовой поддержки мигрантов, которых ждет депортация в результате отказа в предоставлении убежища на территории ФРГ.Как пишет издание Bild, данная программа была утверждена Бундестагом в ноябре прошлого года и на нее будет выделено около 150 млн. евро из бюджета страны. Распространяться он будет на выходцев из 11 стран, где на данный момент не идут войны. В частности, речь идет о Тунисе, Марокко, Нигерии, Косове, Сербии и Албании.Стоит отметить, что за прошедший год за получением статуса беженца в Германии обратились 280 тысяч беженцев, из которых получили его лишь 200 тысяч. Остальные были депортированы либо покинули страну по собственной воле.