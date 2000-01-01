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27.02 16:57   MIGnews.com

Германия заплатит 150 млн евро за депортацию беженцев

В ближайшие дни в Германии начнет действовать программа финансовой поддержки мигрантов, которых ждет депортация в результате отказа в предоставлении убежища на территории ФРГ.

Как пишет издание Bild, данная программа была утверждена Бундестагом в ноябре прошлого года и на нее будет выделено около 150 млн. евро из бюджета страны. Распространяться он будет на выходцев из 11 стран, где на данный момент не идут войны. В частности, речь идет о Тунисе, Марокко, Нигерии, Косове, Сербии и Албании.

Стоит отметить, что за прошедший год за получением статуса беженца в Германии обратились 280 тысяч беженцев, из которых получили его лишь 200 тысяч. Остальные были депортированы либо покинули страну по собственной воле.
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