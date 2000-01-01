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Венгрия начала строить новые заграждения от мигрантов 27.02 20:14   MIGnews.com

Венгрия начала строить новые заграждения от мигрантов

Венгерские власти начали строительство второй линии забора на границе с Сербией. Об этом сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что Венгрия планирует начать строительство заграждения весной из-за опасений притока большого количества мигрантов. Проект оценивается в $131 млн и должен быть завершен к началу лета.

В 2015 году на территорию Венгрии прибыли порядка 400 тысяч беженцев и мигрантов, преимущественно направлявшихся через Австрию в Германию и другие страны Центральной Европы. После этого власти страны воздвигли забор на южной границе и усилили пограничный контроль
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