От Касамов к тоннелям “Хизбаллы”: критическая масса угроз
Израильский портал DEBKA, накануне публикации доклада государственного контролера Йосефа Шапиро о провалах в ходе операции “Нерушимая Скала”, пишет о том, что кроме угрозы тоннелей ХАМАСа с момента завершения войны в Газе перед Израилем возникли новые, еще более опасные.
Первая - потенциальное участие Сирии в любом конфликте Израиля с “Хизбаллой”. Сирия предоставит “Хизбалле” и корпусу стражей исламской революции базы на своей территории для организации ракетных обстрелов Израиля. В этом смысле логика сознательного отказа Израиля от участия в сирийской войне не работает. ”Хизбалла” перевела значительную часть своих ракетных арсеналов в горный район Каламун в Сирии, который превращен в одну из ее наиболее мощных баз.
Одновременно, “Хизбалла” приобрела бесценный боевой опыт, в том числе, конвенциональной и анти-партизанской войны, а также опыт взаимодействия с другими вооруженными силами - частями иранской и российской армии.
Каковы действия, которые Израиль предпринимал и может предпринять против подобного рода угрозы? - Вариантов немного. Израильские ВВС могут отбомбиться по тому или другому складу ракет - но такие бомбардировки не изменили стратегической ситуации ни в Газе, ни в Сирии.
Вторая опасность - “неприкосновенность” Ливана. Если ЦАХАЛ может себе позволить уничтожать ракеты “Хизбаллы” в Сирии, то совершенно непонятно, почему ей, за прошедшие с окончания Второй Ливанской Войны 11 лет было позволено накопить гигантский арсенал, что дает ей возможность ежедневно выпускать по Израилю тысячи ракет?
Третья угроза - “обмен опытом” террористов. ЦАХАЛ был вынужден признать, что “Хизбалла”, подобно ХАМАСу, строит террористические туннели, которые выводят на израильскую территорию. . Часть этих тоннелей предназначена для атак коммандос дивизии Радван против израильских населенных пунктов. В другую часть заложены сотни килограмм взрывчатки, которые в момент начала боевых действий будут взорваны дистанционно.
Кроме того, “Хизбалла” готовит Израилю ряд неприятных сюрпризов на новом фронте - на море. Кроме самых современных противокорабельных ракет у нее, скорее всего, появились скоростные катера для атаки против израильских судов, и подразделения морского спецназа, по примеру ХАМАСа. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Ракеты и десант: новые возможности “Хизбаллы” меняют баланс сил".
Наконец, в четвертых - использование мини-дронов в боевых целях. 23 февраля F-16 ВВС Израиля были вынуждены поднять в воздух, чтобы сбить мини-дрон ХАМАСа над Газой. В случае, если враг поднимет в воздух несколько десятков таких летательных аппаратов, то он сможет пробить систему противовоздушной обороны и причинить серьезный ущерб. Против каждого скиммера не пошлешь истребитель, а радар системы ПРО, вроде ”Железного Купола”, просто не увидят подобные мелкие цели.
Накоплению критической массы перечисленных угроз было позволено случиться потому, что военное руководство после окончания войны 2006 года придерживалось теории, согласно которой бывают войны, в которых нет ни победителей, ни побежденных. Это, конечно же, ложная теория, в особенности, в условиях Ближнего Востока.
Опыт прошедших лет демонстрирует, что в войнах есть победители и побежденные. Асад, “Хизбалла” и Россия, победили в Сирии. Саудовская Аравия и ее союзники, при помощи Запада, и самых современных технологий, не в состоянии победить в Йемене. В Ираке и Сирии Исламское Государство, воспользовавшись элементом неожиданности, захватило несколько провинций - и выкурить оттуда джихадистов оказалось чрезвычайно нелегкой задачей.
Указанная теория, согласно которой война не обязательно заканчивается тем, что враг выкидывает белый флаг, породила ситуацию, в которой три последние войн в Газе были остановлены посередине, когда силы ЦАХАЛа, вместо того, чтобы наступать и громить врага ждали инструкций политического эшелона.
Во всех трех случаях был отдан приказ отойти на израильскую территорию, и единственным достижением стал краткосрочный или долгосрочный, в зависимости от обстоятельств , период “спокойствия”.
Главная проблема с такой политикой в том, что она позволяет врагу - ХАМАСу и “Хизбалле”, перевооружиться, реорганизоваться и войти в следующий виток военного противостояния еще более подготовленным. Это создало цепочку нарастающих угроз - от примитивных “Касамов” начала 2000-х к “Фатехам” и СКАДам и тоннельному террору.