27.02 15:39 MIGnews.com

Яир Лапид: премьер-министр занимается мелочной политикой

пресс-служба фракции "Еш Атид"

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"Завтра будет опубликован отчет государственного контролера по итогам операции "Несокрушимая скала". Это профессиональный, глубокий отчет, в то же время вызывающий тревогу. В нем есть личные замечания, относящиеся к главе правительства, экс-министру обороны и высшему армейскому командованию.Вопрос: что мы теперь будем делать? Опять влезать в политические споры или все-таки исправлять ошибки?Речь идет не о политике, а о жизнях наших солдат, жизнях людей, живущих на границе с сектором Газа. Речь идет о безопасности нашей страны. Тот, кто не учится на ошибках, заплатит высокую цену во время следующей войны. Армия поступила верно, начав изучать и анализировать допущенные промахи после завершения военных действий. Именно такой тактики всегда придерживается армейское начальство. Но политическое руководство страны, и в особенности глава правительства, поступают точно наоборот. Это однозначно следует из отчета. Даже после того, как служба внутренней разведки и безопасности дала понять премьер-министру, что туннели являются стратегической угрозой, глава правительства не обсудил данную проблему с военно-политическим кабинетом и не дал правильных распоряжений ЦАХАЛу. За последние два с половиной года не были исправлено ничего: ни деятельность военно-политического кабинета, ни путь принятия решений, ни работа с армией.Может это удивит кого-нибудь, но я не считаю, что глава правительства должен подать в отставку из-за совершенных ошибок. Решения, касающиеся сферы безопасности, всегда сложны. На Ближнем Востоке достаточно угроз. То, что вызывает наибольшую тревогу, это не сами ошибки, а их отрицание. Вместо того, чтобы всерьез заняться вопросами национальной безопасности, премьер-министр занимается мелочной политикой и сохранением имиджа. Так не управляют страной!Вместо того, чтобы признать свои ошибки, премьер-министр ведет политическую борьбу против членов своего же правительства, против членов своего кабинета и неоспоримых фактов. Эта политическая и информационная борьба не позволяет системе извлечь урок из совершенных ошибок. Эта борьба только усиливает справедливые опасения жителей приграничных с сектором Газа населенных пунктов. Люди видят, что руководство страны занимается политическими играми вместо обеспечения безопасности.Ради спасения даже одного-единственного солдата в следующей войне правительство обязано заняться исправлением совершенных ошибок!Глава правительства должен признать свои ошибки перед лицом всей страны и армии, признать, что отчет Госконролера доказывает этот факт. Он должен сказать всем гражданам страны, что процесс исправления ошибок начинается сегодня, прямо сейчас. Именно такой традиции всегда придерживался Израиль, такой тактике всегда следовало армейское начальство. Это правильный и ответственный шаг, который нужно сделать", - заявил на заседании фракции лидер партии "Еш Атид", депутат Кнессета Яир Лапид.