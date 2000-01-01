27.02 23:48 MIGnews.com

Совет ЕС продлил на год санкции против Белоруссии

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Совет ЕС принял решение о продлении оружейного эмбарго в отношении Белоруссииеще на год.Кроме того, страны ЕС также продлили санкции против четырех лиц, по версии совета причастных к исчезновению двух белорусских оппозиционеров."27 февраля Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на год, до 28 февраля 2018 года", – говорится в сообщении Совета ЕС.При этом в документе отмечается, что Совет сделал исключение, "разрешив экспорт в Белоруссию оборудования для биатлона".Ранее ЕС отменил санкции, действовавшие в отношении 170 белорусских чиновников, и в том числе президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также были сняты санкции в отношении трех белорусских юрлиц.