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ЕС ужесточил санкции против Северной Кореи | Фото: Thinkstock27.02 13:41   MIGnews.com

ЕС ужесточил санкции против Северной Кореи

Совет ЕС принял в понедельник юридические акты, определяющие новые ограничительные меры против Северной Кореи, сообщила пресс-служба совета.

В коммюнике объясняется, что эти документы применяют новые ограничительные меры, назначенные резолюцией 2321 (2016) Совета Безопасности ООН 30 ноября 2016 года.

Эти меры распространяются на транзакции с углем, сталью и железосодержащими минералами, а также запрещают импорт из этой страны меди, никеля, серебра и цинка. Запрет распространяется на экспорт новых вертолетов и кораблей в КНДР.

Предусмотрено ужесточение уже действующих ограничений в секторе транспорта и финансов. Дипмиссиям и дипломатам КНДР запрещается иметь больше одного банковского счета в ЕС. Ограничиваются возможности использования Северной Кореей недвижимости в ЕС.

Принятые юридические акты предусматривают, что государства-члены примут дополнительные меры, чтобы воспрепятствовать гражданам КНДР получать образование или специальную подготовку в дисциплинах, способных содействовать северокорейским ядерным программам или программам баллистических ракет. Приостанавливается научное и техническое сотрудничество (кроме области медицины) с людьми и коллективами, связанными с КНДР или представляющими эту страну.

Как и все уже действующие санкции, эти меры, отмечается в коммюнике Совета ЕС, призваны избегать негативных гуманитарных последствий для гражданского населения страны.

Резолюция СБ ООН, напоминают в Брюсселе, предусматривает также внесение в "черный список" дополнительно 11 лиц и 10 организаций, чьи банковские активы замораживаются и возможности передвижения ограничиваются.

Санкционная резолюция СБ ООН в отношении КНДР была принята в ответ на проведение Северной Кореей пятого ядерного испытания. В феврале КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету. Поднявшись на высоту до 50 км и пролетев около 500 км, она упала в Японское море.

Американские военные считают, что это была ракета среднего радиуса действия. По некоторым оценкам, ракета способна поражать цели на расстоянии до 12 тыс. км.
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