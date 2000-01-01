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YouTube 27.02 12:57   MIGnews.com

ХАМАС отверг предложение направить международные силы в Газу

Террористическая группировка ХАМАС отверг предложение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу направить международные силы в Газу в рамках будущего мирного соглашения.

Представитель ХАМАСа Абдулатиф аль-Куану, в заявлении для прессы подчеркнул, что направление международных сил в Газу "опасный и абсолютно неприемлемый вопрос". Ранее израильские СМИ сообщали, что Нетаниягу во время встречи с главой МИД Австралии Джули Бишоп предложил альтернативный вариант в виде размещения в секторе международных сил.

В ходе встречи, которая прошла в Иерусалиме, глава правительства предположил, что ЦАХАЛ должен взять под свой контроль территорию Западного берега, а также предложил изучить альтернативные варианты безопасности в Газе, контроль территорий которой будут контролировать международные силы.

ХАМАС также предупредил, что любая внешние силы или международные, направленные в Газу "будут рассматриваться как оккупационные силы", добавив, что движение никогда на такое не согласится.

Аль-Куану отметил, что отправка международных сил в сектор "является серьезным вмешательством во внутренние дела палестинского анклава". Он также добавил, что ХАМАС будет противостоять этому всеми имеющимися силами.
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