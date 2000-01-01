Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












`Аюб Кара - министр фантастики` 27.02 12:46   MIGnews.com

"Аюб Кара - министр фантастики"

Ливанская газета Al-Ahbar, выступающая с позиций “Хизбаллы”, осмеяла заместителя министра правительства Израиля Аюба Кара, заявившего, что через два года в распоряжении Израиля будет робот, который “убьет Насраллу”.

Газета пишет: “Министр без портфеля Аюб Кара нашел наконец-то свой портфель - и стал министром фантастики”.

Al-Ahbar сообщает: “Несмотря на попытки израильских СМИ демонстрировать циничное изумление, освещение инцидента показывает желание создать “научную реальность”, в которой роботы спасут израильских солдат от ран и смерти на поле боя”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:51
Каландия: по подозрительной палестинке открыли огонь
13:41
ЕС ужесточил санкции против Северной Кореи
13:32
ВВС ЦАХАЛа атаковали в Газе
13:31
СМИ: исламисты казнили немецкого заложника и записали видео
12:57
ХАМАС отверг предложение направить международные силы в Газу
12:12
Арест банды, ограбившей главу управления персонала ЦАХАЛа
12:03
Водитель из Хайфы вернул владельцу $20 000
11:49
Представлена новая легендарная Nokia 3310
11:35
Нидерланды планируют выйти из еврозоны
11:04
11 лет за атаку против еврея, которого приняли за араба
10:51
Рухани вновь собирается стать президентом Ирана
10:28
"Предотвратить возможность посягательства на личную жизнь"
10:12
Солдаты защищают Ганца
09:55
Рами Хамдалла предупредил ХАМАС
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus