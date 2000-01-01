27.02 12:46 MIGnews.com

"Аюб Кара - министр фантастики"

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Ливанская газета Al-Ahbar, выступающая с позиций “Хизбаллы”, осмеяла заместителя министра правительства Израиля Аюба Кара, заявившего, что через два года в распоряжении Израиля будет робот, который “убьет Насраллу”.Газета пишет: “Министр без портфеля Аюб Кара нашел наконец-то свой портфель - и стал министром фантастики”.Al-Ahbar сообщает: “Несмотря на попытки израильских СМИ демонстрировать циничное изумление, освещение инцидента показывает желание создать “научную реальность”, в которой роботы спасут израильских солдат от ран и смерти на поле боя”.