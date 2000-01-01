Рухани вновь собирается стать президентом Ирана

Действующий президент Ирана Хасан Рухани собирается вновь побороться за место главы правительства. Об этом сообщил вице-президент Исламской Республики Иран Али Амири. Он подтвердил информацию о том, что Рухани собирается баллотироваться на второй срок.
Отметим, что президентские выборы в Иране состоятся в этом году в мае. Амири добавил, что нынешний лидер раздумывал об этом в течение последних нескольких недель, и в итоге принял решение принять участие в вборах.
Напомним, что Хасан Рухани пришел к власти 4 августа 2013 года.