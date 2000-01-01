27.02 10:28 MIGnews.com

"Предотвратить возможность посягательства на личную жизнь"

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В понедельник, 27 февраля, в Кнессете состоится заседание специальной комиссии, которая рассмотрит возражения фракции НДИ против формулировок закона о биометрической базе данных.По словам депутата от партии "Наш дом Израиль" Юлии Малиновской, многие граждане не знают, каковы преимущества и недостатки так называемых "умных" (особо защищенных) удостоверений личности и с какими рисками связано принятие закона о биометрической базе данных в его нынешних формулировках."Государство должно всячески бороться с фальсификацией личных данных, и биометрические удостоверения личности действительно сильно ограничивают возможности их подделки. Конечно, технический прогресс важен, но, с другой стороны, мы бы не хотели жить в государстве, где над всеми нами надзирает "большой брат". Мы не должны допускать у нас режима полицейского государства, в котором "органы" могут надзирать за каждым шагом гражданина, не будучи связаны реальными правовыми ограничениями", - заявила Юлия Малиновская.Парламентарий отметила, что фракция НДИ выступает против того, чтобы столь важная база данных, в которую заносятся электронный абрис личности и отпечатки пальцев, хранилась бы неограниченное время."Мы требуем, чтобы срок хранения биометрических данных был ограничен 5 годами, а по истечении этого срока данные должны уничтожаться. Это необходимо для того, чтобы свести к минимуму риск утечки персональной информации. Фракция НДИ также требует, чтобы биометрический абрис личности хранился в базе данных в таком виде, чтобы его нельзя было скопировать с помощью компьютерных средств. Нельзя допустить, чтобы кто угодно, с помощью телекамер, которые сейчас устанавливаются повсеместно, мог идентифицировать лицо и таким образом отслеживать все ваши действия и местонахождение. Мы обязаны свести к минимуму возможность посягательства на личную жизнь граждан", - отметила Юлия Малиновская.Депутат указала на еще одно важнейшее требование - максимально ограничить доступ полиции к базе биометрических данных с тем, чтобы свести к возможному минимуму посягательства на права личности."Мы требуем изъятия из текста закона положения, позволяющего полицейскому пользоваться биометрической базой данных по своему усмотрению, в том числе и при совершении действий, не требующих судебного ордера на их проведение. Доступ полиции в базу биометрических данных должен допускаться только в случае серьезных подозрений в совершении тяжких преступлений против личности и только с санкции окружного судьи, либо судьи, уполномоченного на то окружным судом. Апелляция на отказ суда в выдаче таких санкций должна подаваться только в Верховный суд. Мы требуем, чтобы любой доступ полиции к биометрической базе данных мог осуществляться только по судебному ордеру. Еще одно важное наше требование - доступность информации. Мы требуем, чтобы чиновники МВД подробно разъясняли гражданам значение того, что они ставят подпись под согласием собирать их личные биометрические данные и какова разница между биометрическим удостоверением личности обычным", - подчеркнула Юлия Малиновская.