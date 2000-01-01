27.01 11:12 MIGnews.com

Иран: местью за Сулеймани Америка запугана на долгие годы

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Ликвидация Соединенными Штатами Америки генерала "Корпуса стражей исламской революции", главаря бригады "Аль-Кудс" Касема Сулеймани – серьезный удар для Ирана, однако сторонники режима смогут его нивелировать через последующий "джихад" в военной и научной областях.Об этом заявил высокопоставленный иранский чиновник и экс-дипломат Мохаммад-Джавад Лариджани в интервью иранскому проправительственному информационному агентству Tasnim.По его словам, США якобы скрывают реальные цифры потерь и раненных в результате иранского обстрела американской авиабазы Айн-Асад в Ираке баллистическими ракетами, от применения которых по американским объектам Тегеран якобы сдерживался не менее 10 лет."Иран с помощью Сулеймани за последние 20 лет достиг больших успехов в противостоянии с США. Сулеймани смог проникнуть и усилить свое влияние в Ливане, Сирии, Ираке, Йемене и ПА. Вашингтон решили прекратить это противостояние, но генерал был лишь одним человеком, а значит противостояние продолжится", - заявил иранский политик.Кроме того, Лариджани заявил, что Запад якобы действует по закону джунглей, где сильные животные убивают слабых. Он также утверждает, что США давят на Иран и уничтожили Сулеймани, полагая, что рядовой гражданин страны злится на режим, который тратит жизни иранцев на войну за границей.