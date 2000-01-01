27.01 08:35 MIGnews.com

"Деньги пойдут не харедим, а солдатам и врачам"

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Лидер НДИ Авигдор Либерман прокомментировал беспорядки, устроенные фракцией Пелег Ха Йерушалми в Иерусалиме вечером 26 января.Либерман заявил: “Я только что видел мятеж харедим Пелег Ха Йерушалми на въезде в Иерусалим. В следующей коалиции мы позаботимся о том, чтобы деньги выделялись на здравоохранение и солдат, на не на йешивот и студентов йешивот”.Либермана поддержал член фракции НДи Одер Форер: “Когда сорвали конференцию солдат-харедим в Ашдоде мы не слышали Яаковаа Лицмана, Арье Дери и даже Нафтали Беннета. Теперь, когда блокирован въезд в Иерусалим, реакция - звенящая тишина. Дери, Лицман, Гафни и даже Беннет - они заинтересованы только в том, чтобы держать свое место в Кнессете любой ценой, даже если это означает зарыть голову в песок перед лицом экстремистских фракций в общине харедим”.Яадут А-Тора не осталась в долгу и распространила заявление, в котором говорится: “Это все тот же Либерман который встречался с лидером Пелег Ха Йерушалми и обещал ему все в обмен на поддержку на выборах. Этот тот же Либерман, который привел нас на третьи выборы. Этот тот же Либерман, который приведет нас и на четвертые”