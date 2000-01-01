27.01 21:51 MIGnews.com

Убийство еврейки в Париже: Макрон критикует суд

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Французские судьи ответили президенту Франции Эммануэлю Макрону на резкую критику решения суда по делу об убийстве еврейки в Париже в 2017 году. Сара Халими, женщина в возрасте 60 лет, была убита соседом мусульманином, который сбросил из из окна квартиры.Ее убийство разожгло споры о новом штамме антисемитизма среди радикализированной мусульманской молодежи в преимущественно иммигрантских кварталах.Но Апелляционный суд в Париже в прошлом месяце пришел к выводу, что подозреваемый находился в "бредовом состоянии" из-за марихуаны и поэтому не несет уголовной ответственности за свои действия.Во время визита в Израиль на прошлой неделе Макрон не согласился с решением, заявив, что "даже если, в конце концов, судья решит, что уголовной ответственности не существует, необходимо провести судебный процесс."В своем заявлении судья Шанталь Аренс из Кассационного суда и прокурор Франсуа Молинс отметили после комментариев Макрона, что "независимость системы правосудия, гарантом которой является президент Республики, является существенным фактором функционирования демократии".Судьи "должны быть в состоянии рассмотреть все апелляции (в случае Халими) со всей безмятежностью и независимостью»".Глава профсоюза главных судей Франции Катя Дубрей сообщила, что она тоже "шокирована" замечаниями Макрона, отметив, что, несмотря на его обещание не вмешиваться в решения суда, "именно это он и делает!"Макрон начал свою речь в Иерусалиме, сказав, что не может комментировать судебное постановление, потому что его роль как президента - обеспечить независимость судебной власти.Но французский лидер, который находился в Израиле для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря смерти Освенцим, продолжил комментировать этот случай. Отметив, что убийство Халими носило антисемитский характер, Макрон заявил: "Необходимо исцеление, которое может принести суд."