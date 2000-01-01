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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:28.01 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

"Деньги пойдут не харедим, а солдатам и врачам". Лидер НДИ Авигдор Либерман прокомментировал беспорядки, устроенные фракцией Пелег Ха Йерушалми в Иерусалиме вечером 26 января.

Нетаниягу аннексирует Маале Адумим вместо Иорданской долины. Несмотря на восторженные заявления и большие ожидания, не следует ожидать сенсации от встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу.

Граждане Израиля, родившиеся в Газе, шпионили на ХАМАС. Двое граждан Израиля, родившихся в Газе, были арестованы израильскими службами внутренней безопасности "Шин Бет" по подозрению в шпионаже в пользу ХАМАСа с целью сбора разведданных для проведения террористических атак.

Медсестра о коронавирусе: только в Ухани 90 тысяч зараженных. Власти Китая намеренно скрывают масштабы распространения нового смертоносного коронавируса, намеренно занижая количество зараженных и погибших.

Комиссия утвердила просьбу Наамы Иссахар о помиловании. Российские СМИ сообщают, что уполномоченный по правам человека утвердил просьбу Наамы Иссахар о помиловании во время заседания комиссии по этому делу.


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