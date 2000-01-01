28.01 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
"Деньги пойдут не харедим, а солдатам и врачам"
. Лидер НДИ Авигдор Либерман прокомментировал беспорядки, устроенные фракцией Пелег Ха Йерушалми в Иерусалиме вечером 26 января.
Нетаниягу аннексирует Маале Адумим вместо Иорданской долины
. Несмотря на восторженные заявления и большие ожидания, не следует ожидать сенсации от встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу.
Граждане Израиля, родившиеся в Газе, шпионили на ХАМАС
. Двое граждан Израиля, родившихся в Газе, были арестованы израильскими службами внутренней безопасности "Шин Бет" по подозрению в шпионаже в пользу ХАМАСа с целью сбора разведданных для проведения террористических атак.
Медсестра о коронавирусе: только в Ухани 90 тысяч зараженных
. Власти Китая намеренно скрывают масштабы распространения нового смертоносного коронавируса, намеренно занижая количество зараженных и погибших.
Комиссия утвердила просьбу Наамы Иссахар о помиловании
. Российские СМИ сообщают, что уполномоченный по правам человека утвердил просьбу Наамы Иссахар о помиловании во время заседания комиссии по этому делу.
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