27.01 18:49 MIGnews.com

Арабский депутат не отказалась от заявлений против ЦАХАЛ

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Депутат Хаба Язбак из Объединенного арабского списка отказалась в понедельник, 27 января, извиниться за свои слова, которые оправдывают насилие против израильских солдат.В недавнем интервью 13-му каналу Язбак сказала, что "международное право разрешает людям, находящимся под оккупацией, предпринимать действия для освобождения". Когда репортер спросил её, считает ли она нападения на солдат законным сопротивлением, она возразила: "Незаконным является продолжение оккупации".После этого, юридический советник правительства Авихай Мандельблит начал обрабатывать запрос о запрете на участие Язбак в выборах. Отреагировав на подобную реакцию, она заявила, что не поддерживает насилие против солдат ЦАХАЛа."Я не говорила, что поддерживаю или призываю причинять вред солдатам или любому другому человеку", - сказала Язбак, утверждая, что комментарии не равносильны подстрекательству к насилию и, следовательно, не должны лишать ее права участвовать в выборах. "Но я поддерживаю то, что сказала."Почти все еврейские законодатели Кнессета поддержали запрет Мандельблита, в том числе "Кахоль Лаван" и партии Гешер-Мерец.Язбак также подверглась критике из-за своих постов 2015 года в Facebook, в честь похищенного ливанского террориста Самира Кунтара, который в 1979 году принимал участие в жестоком убийстве членов израильской семьи в Нагарии. Она выложила его фотографию и написала: "Воин-мученик Самир Кунтар".В другом посте она порадовалась освобождению Амира Махула, который признал себя виновным в передаче секретной информации ливанской группе "Хизбалла". "После девяти лет тюрьмы Амир снова вернулся к людям. Поздравляю", - написала Язбак.